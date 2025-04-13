Раніше хлопець закликав до вбивства президента та повалення уряду США, також, ймовірно, спілкувався із росіянами у Telegram. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN та Independent.

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Касап жив понад 2 тижні із тілами вбитих батьків

Поліція встановила, що мати Нікіти Тетяна Касап та його вітчим Дональд Майєр були вбиті 11 лютого. Їх знайшли мертвими із вогнепальними пораненнями лише 28 лютого.

Прокурори стверджують, що Касап двічі вистрелив у свою матір у живіт і один раз у шию, а вітчима застрелив у голову. Ймовірно, більше ніж 2 тижні хлопець перебував у будинку разом із мертвими тілами.

Коли ж їх виявили, то підозрюваного вдома не було, а позашляховик вітчима вважали викраденим.

Того ж вечора поліцейські зупинили цю автівку, а за кермом виявили підозрюваного. Усередині машини знайшли 14 000 доларів, ювелірні вироби на суму понад 14 000 доларів і револьвер Майєра.

Поліція має докази причетності хлопця до "сатанинського культу"

У телефоні 17-річного Касапа знайшли докази причетності хлопця до "неонацистських расово мотивованих екстремістських поглядів", а також фото і тристорінковий документ із закликом до вбивства Трампа, виготовлення бомб і здійснення терактів.

Згідно із цими матеріалами, мотивами була політична революція в США та "порятунок білої раси".

Окрім того, у документі були зображення Гітлера зі словами "ВІТАЄМО ГІТЛЕРА, ВІТАЄМО БІЛУ РАСУ, ВІТАЄМО ПЕРЕМОГУ".

Довідково. Хлопця пов'язують із діяльністю так званого "Ордена дев'яти кутів" – неонацистською групою, яка виникла у Великобританії. У ФБР називають цю організацію "сатанинським культом" із "сильними антиюдаїстськими, антихристиянськими та антизахідними ідеологіями".



Група веде свій календар від дня народження Гітлера та вірить у створення нового світопорядку із соціал-дарвінізмом, сатанізмом і фашизмом.



Вона також пов'язана з численними вбивствами та терористичними змовами.

Хлопець планував втекти в Україну

Про плани на вбивство батьків хлопець розповідав своєму однокласнику. Також він стверджував, що спілкувався з кимось у Росії у Telegram.

Знайшли у телефоні підозрюваного й повідомлення про його можливу втечу в Україну.

"Скільки мені потрібно буде переховуватися, перш ніж мене перевезуть в Україну? Один-два місяці?… Тож поки в Україні, я зможу жити нормальним життям? Навіть коли дізнаються, що я це зробив?" – йшлося у ньому.

Зазначається, що хлопець родом із Молдови та має родичів за кордоном.