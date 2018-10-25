Нікітюк чи Берінчик: букмекери спрогнозували хто наступний може покинути шоу "Танці з зірками"

21 жовтня танцювальне шоу несподівано покинув танцювальний дует Руслана Сенічкіна та Яни Цибульської, подарувавши останній танець всім телеглядачам і суддям шоу. Ні для кого не секрет, що участь саме цієї пари в шоу вже 5 ефірів поспіль було під загрозою. Хто ж наступний кандидат на "виліт"?

Досить згадати, скільки разів в зоні ризику залишалася Олеся Никитюк і як швидко покинув проект Денис Берінчик. У той час, як інші пари міцно трималися на лідерських позиціях.

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Цього разу, за прогнозами аналітиків Parimatch, шанси на перемогу зростають у Іраклі Макацарія і Мішель Андраде. І це не дивно: судді оцінюють Іраклі за високий рівень танцю, в той час як 390-тисячна аудиторія підписників Мішель в Instagram активно голосує за пару онлайн.

Нагадуємо, що з 14 пар учасників, які були на старті проекту, залишилося всього шість: Іраклі Макацарія – Яна Заєць, Мішель Андраде – Женя Кот, Леся Нікітюк – Максим Єжов, Павло Вишняков – Юля Сахневич, Денис Берінчик – Катерина Білявська, Ігор Ласточкін – Ілона Гвоздьова.

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Експерти Parimatch поділилися інформацією про те, як виглядають шанси учасників, згідно їх котируванням, які не змінюються вже протягом декількох днів: основними претендентами на виліт залишаються Леся Нікітюк (коефіцієнт 2,5) та Денис Беринчік (коефіцієнт 2,5). У кого вистачить сил, харизми і видовища щоб переконати глядача віддати свої голоси – Україна дізнається вже 28 жовтня.