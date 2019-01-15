Нікого у Росії не турбує, щоб рішення судів чи позиція держави виглядали пристойно, – Новіков

15 січня у Москві суд над полоненими моряками продовжив присуд утримання під вартою ще на три місяці, до 24 квітня, для 12 українців. Долю решти вирішуватимуть наступного дня, втім, вона очевидна.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів адвокат полоненого росіянами українського моряка Романа Мокряка – Ілля Новіков.

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"Якби у нас не було досвіду минулих п'яти років і усвідомлення того, як загалом поводять себе російські суди, ми могли б сумніватися, але насправді все очевидно – рішення по всім морякам будуть такі самі", – пояснив юрист.

Начебто незалежні і начебто неупереджені судді, наголошую, з усіх питань виносять однакові рішення. До того ж, нам ніхто нічого не пояснює, бо позиція Росії зводиться до того, що це звичайна кримінальна справа, без політики,

– додав Новіков.

Також він розповів наступне: "Ми посилалися на російські словники ФСБ, де чітко вказано, що збройним конфліктом вважається і конфлікт при кордоні між військовими двох країн".



"Суди виносять однакові рішення, нам ніхто нічого не пояснює", – Новіков

Тож позиція Росії щодо того, що, начебто, вона не воює з Україною, і тому моряків не можна визнати військовополоненими – суперечить прийнятим Росією зобов'язанням згідно з Женевською конвенцією.

Нікого у Росії не турбує, щоб рішення судів чи позиція держави виглядали пристойно,

– підсумував Ілля Новіков.

Як росіяни взяли в полон українських моряків?Два українських військових катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Та 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. У Росії заявили, що українські кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ". Тож під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українцях. У підсумку Росія захопила в полон 24 українських моряки, яких згодом вивезли до московських СІЗО.