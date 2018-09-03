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Ніколь Кідман боротиметься з посухою в Австралії: деталі

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Ніколь Кідман
Ніколь Кідман / Instagram / @nicolekidman

Австралійська актриса Ніколь Кідман та її чоловік Кіт Урбан пожертвували 100 тисяч доларів фермерам Австралії, які постраждали від посухи. Це вже не перший благочинний жест відомої актриси.

Про це повідомляють на Now to Love.

Як зазначають у виданні, голлівудська зірка не лише особисто виділила чималі кошти на боротьбу з кризою та посухою в країні, а й закликала своїх фанатів пожертвувати будь-які кошти.

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Ми любимо Австралію і усвідомлюємо, що зараз у країні справжня криза, спровокована посухою, і сільськогосподарським об'єднанням доводиться дуже, дуже нелегко – так що ми хочемо надати посильну допомогу,
– прокоментувала ситуація Ніколь Кідман.

 

Miss you Sydneytown xx

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Раніше зірка зі своїм чоловіком-музикантом виділяла кругленьку суму на поліпшення системи охорони здоров'я, а також на підвищення рівня та якості життя жінок і дітей у всіх регіонах світу. Варто додати, що Кідман також є послом доброї волі ООН.

Теги: LifeStyle Голлівуд Ніколь Кідман благочинність Австралія
Джерело: 24 Канал
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