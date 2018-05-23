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Ніколь Кідман скоро стане бабусею, – ЗМІ

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Ніколь Кідман стане бабусею
Ніколь Кідман стане бабусею

25-річна донька Ніколь Кідман – Ізабелла – планує всиновити дитину. В цьому процесі дівчині активно допомагає її зіркова мама.

Таку ексклюзивну інформацію отримало видання Іn Touch.

Як відомо, Ізабелла не є біологічною донькою Ніколь Кідман. Зірка вдочерила дівчину в 90-их роках, коли була заміжня з Томом Крузом. Після розпаду шлюбу акторка довго переживала депресію, що позначилось на стосунках із донькою.

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У 2015 році Ізабелла вийшла заміж за ІТ-фахівця Макса Паркера. На весілля дівчини, яке відбулось у Лондоні, не завітала ані Ніколь Кідман, ані її екс-чоловік Том Круз.


НІколь Кідман та Том Круз проігнорували весілля доньки Ізабелли

Водночас, за словами Ізабелли, з названою матір'ю вона завжди спілкується, відтак саме до неї дівчина звернулась, коли вирішила всиновити дитину. 

В Ізабелли велике серце. Вона хоче дати малюку шанс, який колись випав їй. Однак в цьому процесі важливу роль зіграла і Ніколь. Вона підтримала рішення дочки,
– зазначив інсайдер. 

За словами близького друга Ніколь Кідман, акторка не тільки має намір допомогти з документами, але й готується придбати для своєї доньки маєток з 5 спальнями. Інсайдер додав, що акторка намагається використати цей шанс, щоб налагодити стосунки з Ізабеллою. 

Теги: LifeStyle Ніколь Кідман Кіно Голлівуд Діти
Джерело: 24 Канал
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