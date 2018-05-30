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Ніколь Кідман та Кіт Урбан пристрасно цілувались на вечірці: фотофакт

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Кіт Урбан та Ніколь Кідман на вечірці
Кіт Урбан та Ніколь Кідман на вечірці / Getty images

Поки весь світ переживає за ідеальний шлюб акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана пара продовжує демонструвати свої почуття на публіці. Так, під час вечірки в Нью-Йорку подружжя палко цілувалось.

29 травня в Нью-Йорку відбулась розкішна вечірка American Songbook. Світський захід відбувся на честь дня народження Річарда Плеплера, який є головним директором HBO. Подію не оминули увагою подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана, яке, за інформацією ЗМІ, перебуває на грані розлучення. 

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Чарівна акторка затьмарила всіх у блискучій сукні срібного кольору від Givenchy, яку Ніколь Кідман доповнила босоніжками на підборах. Елегантна зачіска та стильний макіяж з акцентом на губи завершили образ австралійської знаменитості. 

Ніч побачення. По дорозі на American Songbook, де будемо вітати мого дорогого друга Річарда Плеплера,
– написала перед вечіркою Ніколь Кідман.

Однак не яскравий образ зіркової красуні привернув неабияку увагу до подружжя. Всупереч чуткам про можливе розлучення Ніколь Кідман та Кіт Урбан виглядали щасливо разом. Ба більше, подружжя пристрасно поцілувалось, що встигли зафіксувати фотографи. 

 

Допис, поширений Ask Sassk (@asksassk)

Нагадаємо, що У ЗМІ поширили інформацію, що шлюб акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана тріщить по швах. За словами інсайдерів, причиною цього стали численні вечірки, які відвідує музикант, та його тяга до алкоголю. Зіркова пара після 12 років спільного життя вирішила навіть офіційно розлучитись, стверджували вони. Однак після резонансу в пресі вони не перестають заспокоювати прихильників спільними милими знімками, а нещодавно Кіт Урбан привселюдно виконав для своєї коханої пісні. 

Теги: LifeStyle Ніколь Кідман Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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