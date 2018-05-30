Ніколь Кідман та Кіт Урбан пристрасно цілувались на вечірці: фотофакт

Поки весь світ переживає за ідеальний шлюб акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана пара продовжує демонструвати свої почуття на публіці. Так, під час вечірки в Нью-Йорку подружжя палко цілувалось.

29 травня в Нью-Йорку відбулась розкішна вечірка American Songbook. Світський захід відбувся на честь дня народження Річарда Плеплера, який є головним директором HBO. Подію не оминули увагою подружжя Ніколь Кідман та Кіта Урбана, яке, за інформацією ЗМІ, перебуває на грані розлучення.

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Чарівна акторка затьмарила всіх у блискучій сукні срібного кольору від Givenchy, яку Ніколь Кідман доповнила босоніжками на підборах. Елегантна зачіска та стильний макіяж з акцентом на губи завершили образ австралійської знаменитості.

Ніч побачення. По дорозі на American Songbook, де будемо вітати мого дорогого друга Річарда Плеплера,

– написала перед вечіркою Ніколь Кідман.

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman) 29 Тра 2018 р. о 5:29 PDT

Допис, поширений Break (@larevistabreak_) 30 Тра 2018 р. о 5:25 PDT

Однак не яскравий образ зіркової красуні привернув неабияку увагу до подружжя. Всупереч чуткам про можливе розлучення Ніколь Кідман та Кіт Урбан виглядали щасливо разом. Ба більше, подружжя пристрасно поцілувалось, що встигли зафіксувати фотографи.

Допис, поширений HELLO! Canada Magazine (@hellocanadamag) 30 Тра 2018 р. о 6:41 PDT

Допис, поширений Ask Sassk (@asksassk) 30 Тра 2018 р. о 8:14 PDT

Нагадаємо, що У ЗМІ поширили інформацію, що шлюб акторки Ніколь Кідман та музиканта Кіта Урбана тріщить по швах. За словами інсайдерів, причиною цього стали численні вечірки, які відвідує музикант, та його тяга до алкоголю. Зіркова пара після 12 років спільного життя вирішила навіть офіційно розлучитись, стверджували вони. Однак після резонансу в пресі вони не перестають заспокоювати прихильників спільними милими знімками, а нещодавно Кіт Урбан привселюдно виконав для своєї коханої пісні.