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Ніколь Кідман вперше заговорила про втрату дитини

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Ніколь Кідман розповіла про втрату дитини
Ніколь Кідман розповіла про втрату дитини / Фото з відкритих джерел

Відома актриса Ніколь Кідман вперше за останні роки змогла розповісти про те, як втратила дитину у шлюбі з Томом Крузом.

Ніколь Кідман, бувши в шлюбі з Томом Крузом, усиновила двох дітей – сина Коннора Ентоні і доньку Ізабеллу. Подружжя наважилося на усиновлення після того, як Кідман двічі не змогла стати мамою. Про це повідомляє Daily.Mail.

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Повідомляється, що спочатку в актриси була позаматкова вагітність, а після вона пережила викидень. І хоча Круз завжди підтримував дружину, їх шлюб все ж розпався напередодні десятої річниці шлюбу у 2001 році.

ЗМІ писали, що довелося пережити Ніколь, але лише напередодні 50-річна актриса вирішила розповісти про свої почуття в той складний період.

Це величезний біль і втрата! Про викидень не говорять. Це величезне горе для жінок,
– розповіла Ніколь Кідман.

Потім вона додала, що після того, як пережила стільки туги і болю, актриса кричала від захоплення, коли дізналася, що у неї народиться дитина. 

Але це сталося у шлюбі з Кітом Урбаном. У них народилися дві дочки – Сандей Роуз і Фейт Маргарет. Зазначається, що друга донька з'явилася на світ завдяки сурогатної матері.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у відносинах Ніколь та Кіта почалися проблеми, і вони звернулися до сімейного психолога.

Однак всупереч чуткам про розлучення, пара разом відвідала премію Академії кантрі музики США – ACM Awards, якою нагороджують виконавців музики в стилі кантрі.

Теги: LifeStyle Діти Зіркові мами Ніколь Кідман
Джерело: 24 Канал
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