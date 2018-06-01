Ніколь Кідман вперше заговорила про втрату дитини

Відома актриса Ніколь Кідман вперше за останні роки змогла розповісти про те, як втратила дитину у шлюбі з Томом Крузом.

Ніколь Кідман, бувши в шлюбі з Томом Крузом, усиновила двох дітей – сина Коннора Ентоні і доньку Ізабеллу. Подружжя наважилося на усиновлення після того, як Кідман двічі не змогла стати мамою. Про це повідомляє Daily.Mail.

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Повідомляється, що спочатку в актриси була позаматкова вагітність, а після вона пережила викидень. І хоча Круз завжди підтримував дружину, їх шлюб все ж розпався напередодні десятої річниці шлюбу у 2001 році.

ЗМІ писали, що довелося пережити Ніколь, але лише напередодні 50-річна актриса вирішила розповісти про свої почуття в той складний період.

Це величезний біль і втрата! Про викидень не говорять. Це величезне горе для жінок,

– розповіла Ніколь Кідман.

Потім вона додала, що після того, як пережила стільки туги і болю, актриса кричала від захоплення, коли дізналася, що у неї народиться дитина.

Але це сталося у шлюбі з Кітом Урбаном. У них народилися дві дочки – Сандей Роуз і Фейт Маргарет. Зазначається, що друга донька з'явилася на світ завдяки сурогатної матері.

Допис, поширений Nicole Kidman World (@nicolekidmanfci) 28 Чер 2017 р. о 9:24 PDT

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що у відносинах Ніколь та Кіта почалися проблеми, і вони звернулися до сімейного психолога.



Однак всупереч чуткам про розлучення, пара разом відвідала премію Академії кантрі музики США – ACM Awards, якою нагороджують виконавців музики в стилі кантрі.