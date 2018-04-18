Ніколь Кідман зніметься у фільмі про феміністок

Оскароносна акторка Ніколь Кідман зіграє головну роль в екранізації феміністичного роману "Жіноче переконання" американської письменниці Мег Уолітцер.

У романі розповідається про соромливу студентку Грір, яка сподівається, що її життя змінилося з появою в ньому Фейд Франк, ключової фігури феміністичного руху, повідомляє видання EW.

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Ніколь Кідман

Крім головної ролі у фільмі, Кідман матиме безпосереднє відношення до створення фільму, адже зйомками буде займатися її компанія Blossom Films у співпраці з відомим продюсером Ліндою Обст.

Варто додати, що нещождавно Ніколь Кідман натякнула, що готує новий проект, опублікувавши знімок обкладинки книги у своєму Instagram.

"Мене не треба було довго переконувати об'єднатися з двома екстраординарними жінками в адаптації цього блискучого сучасного роману", – написала акторка.

Нагадаємо, нещодавно Ніколь Кідман супроводжувала чоловіка Кіта Урбана на премії Академії кантрі музики США – ACM Awards.