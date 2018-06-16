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Ніколь Кідман знялася на обкладинку журналу в образі королеви морів: фото

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Постер до фільму "Аквамен"
Постер до фільму "Аквамен" / Фото з відкритих джерел

Знаменита кіноактриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку журналу Entertainment Weekly в образі королеви Атланни, героїні фільму "Аквамен".

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

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Зазначимо, що головного героя у фільмі виконує Джейсон Момоа, відомий за серіалом "Гра престолів". У стрічці також знімаються Ембер Херд, Деніел Редкліфф, Дольф Лундгрен.

Прем'єра фільму запланована на 20 грудня 2018 року.

ніколь кідман в образі атланни
Ніколь Кідман у фільмі "Аквамен" / Instagram

На фото Ніколь Кідман з'явилася в облягаючому костюмі і королівській тіарі. Відомо, що за сюжетом Аквамен претендуватиме на трон семи морів і намагатися боротися з забрудненням морських володінь. Проте деталі сюжету наразі не розкриваються.

 

Thank you @creepypuppet for inviting me into your vision. #Aquaman

Допис, поширений Nicole Kidman (@nicolekidman)

 

Теги: LifeStyle Кіно Ніколь Кідман
Джерело: 24 Канал
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