Ніколь Кідман знялася на обкладинку журналу в образі королеви морів: фото
Знаменита кіноактриса Ніколь Кідман прикрасила обкладинку журналу Entertainment Weekly в образі королеви Атланни, героїні фільму "Аквамен".
Про це повідомляє Entertainment Weekly.
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Зазначимо, що головного героя у фільмі виконує Джейсон Момоа, відомий за серіалом "Гра престолів". У стрічці також знімаються Ембер Херд, Деніел Редкліфф, Дольф Лундгрен.
Прем'єра фільму запланована на 20 грудня 2018 року.
Ніколь Кідман у фільмі "Аквамен" / Instagram
На фото Ніколь Кідман з'явилася в облягаючому костюмі і королівській тіарі. Відомо, що за сюжетом Аквамен претендуватиме на трон семи морів і намагатися боротися з забрудненням морських володінь. Проте деталі сюжету наразі не розкриваються.
Джерело: 24 Канал
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