Ніколай Костер-Валдау розповів про несподіваний фінал 8 сезону "Гри престолів"

Зірка фентезійного серіалу "Гра престолів" Ніколай Костер-Валдау, який протягом всіх сезонів стрічки виконував роль Джеймі Ланістера, зізнався, що фінал останнього сезону буде дуже несподіваним.

Про це кіноактор розповів у The Huffington Post.

Ніколай зазначив, що фанати серіалу не будуть розчаровані закінченням стрічки каналу HBO.

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Коли я закінчив читати сценарій, я написав листа, в якому чесно зізнався творцям, що не можу собі уявити кращого завершення цієї історії. Це дуже задовільний, і в той же час несподіваний фінал. Здійснилося все те, на що я сподівався. У цьому фіналі є сенс. Цей фінал не схожий на ті історії, в яких на останніх секундах ви дізнаєтеся ім'я вбивці. Вони зробили дуже, дуже хорошу роботу,

– щиро поділився Костер-Вальдано.

Щодо завершення зйомок "Гри престолів" він додав, що прощання із всією знімальною командою серіалу було дуже емоційним: У самому кінці всі ми були переповнені емоціями. Так, не стану приховувати, були і сльози".

Нагадаємо, що кілька місяців тому про завершення зйомок серіалу "Гра престолів" повідомили й інші зірки у соцмережах. Так, Емілія Кларк (Дейнеріс Таргарієн) зізналась, що ніколи би не змогла подумати, що за майже 10 років знімань в серіалі може отримати справжню сім'ю. Мейсі Вільямс (Арія Старк) у свою чергу опублікувала знімок, де показала кросівки, заляпані кров'ю, та попрощалась зі зйомками "Гри престолів".