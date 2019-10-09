Ніколаєнко: У разі ухвалення поспіхом змін до Податкового кодексу можна нашкодити іміджу України

У разі ухвалення поспіхом змін до Податкового кодексу можна нашкодити іміджу України і остаточно зіпсувати її інвестиційний клімат.

Про це в ефірі 24 каналу заявив народний депутат України Андрій Ніколаєнко.

"Імідж держави, іноді, коштує на порядок вище, ніж мільярд гривень чи навіть 5 мільярдів гривень в бюджеті. Під імідж держави, яка є адекватним стабільним партнером, можна отримати більше інвестицій, аніж сьогодні зібрані податки", – зазначив Андрій Ніколаєнко.

Як відомо, парламент минулого тижня не встиг розглянути у першому читанні проєкт закону 1210. Проти його положень неодноразово виступали економісти, промисловці та експерти. Документом передбачено суттєве підвищення рентних платежів на видобуток залізної руди та подвійне оподаткування продуктів переробки. Якщо його не відкликати, а ухвалити, то імпортувати руду стане в рази дешевше, аніж добувати самостійно, попередили депутатів економісти.

Як повідомила фінансовий директор компанії Метінвест Юлія Данкова: "Законопроєкт 1210 потрібно відкликати з розгляду Верховної Ради", пославшись на заяву профільного комітету парламенту Данило Гетманцева.

Навіть голова профільного комітету Данило Гетманцев сказав, що проєкт закону між читаннями буде перероблений на 60%. Тобто, є сенс його відкликати і подати заново. В разі його ухвалення частка держави у вигоді від розробки корисних копалин зросте до 87%, що зробить видобуток залізної руди в Україні економічно недоцільним. Даний законопроєкт потрібно обговорювати із залученням міжнародних експертів,

– зазначила Юлія Данкова.

Після прийняття закону 1210 Україні прогнозують скорочення валютних надходжень та масову втрату робочих місць через неспроможність конкурувати на ринку залізної руди з Росією, де вже ії видобування коштує вдвічі дешевше ніж в Україні, а буде коштувати дешевше майже в 10 разів.