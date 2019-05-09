Ніколи більше, – Притула про 9 травня і свого діда, якого на війну погнали "гарматним м'ясом"

Популярний телеведучий і шоумен Сергій Притула 9 травня, у День перемоги над нацизмом, згадав про свого діда, якого як "гарматне м'ясо" відправили на фронт, проте той дійшов до Відня, отримав звання гвардії сержанта та дожив до 1993 року. Як каже Притула, його дід жив з усвідомленням приналежності до великої перемоги над нацизмом і не любив бандерівців, але згодом з останніми порозумівся.

Як зауважив шоумен на своїй сторінці у Facebook, його діда – Василя Михайловича Бодасюка – у березі 1944 року ніхто не питав, хоче він воювати за СРСР, чи не хоче – "зайшли, усіх, хто в селі був спроможним, в шинелі вбрали, гвинтівки дали та "гарматним м’ясом" уперед погнали".

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За словами Притули, його дід воював за Краків, дійшов навіть до Відня та отримав звання гвардії сержанта.

"Вуличні бої, осколок, шпиталь, дослужив, додому. Жив з усвідомленням приналежності до великої перемоги над нацизмом, керував колгоспом, на спільних пиятиках з хлопцями з села пив по три та розходився. Василь Михайлович вірив, що в 2000-му усім ветеранам війни дадуть по "Волзі". Навіщо була б "Волга" моєму діду 1924 року народження у 2000-му я не знаю, але в нього була мрія. Він до неї не дожив. Не в сенсі того, що помер у 1993-му, а в принципі", – зазначає відомий телеведучий.

Водночас Притула додає, що його дід, Василь Бодасюк, не дуже любив бандерівців, бо ті ледь його не вбили після повернення з фронту, але згодом вони якось все ж порозумілися, чого не можуть наші політики зробити досі. У нього півсела були червоноармійцями, а півсела – бандерівцями.

Дід не встиг розчаруватись у людях, які з плином часу "поюзають" його подвиг. Він під червоним прапором та з гвардійськими стрічками проти нацистів воював. Я з дідом балакав багато до його смерті. Він був таким чоловіком, що за справедливість і за правду. Якби зараз був живий, то вже був би десь під Старогнатівкою чи на Світлодарській... що-що, а на фашиків він мав "чуйку". Орден якраз за 10 чи 11 полонених німців він і отримав. Одним словом, Василь Михайлович сьогодні дав би по макітрі будь-якій істоті, яка б потрапила під руку з фразою "можем повторіть". Бо ніхто не має права повторити ті жахи, через які пройшов мій дідусь і мільйони інших людей, що пережили другу світову війну! Ніколи більше!!!

– наголошує він.

Також шоумен провів аналогію подій Другої світової з війною на Донбасі.

"Ми знову проходимо цей жах. Ми знову втрачаємо кращих синів і доньок України. Ми знову – проти фашистів. Тільки не так, як колись, а, практично, наодинці. І ця боротьба має бути нашим спільним знаменником. Усіх в цій країні! Інакше – Украина", – констатував Сергій Притула.

Свою думку про 9 травня висловили й українські лідери. Як зауважив чинний президент Петро Порошенко, цього дня українці з гордістю вшановують усіх людей старшого покоління, яким випало пройти крізь смертельний вогонь Другої світової війни.

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"Саме на нашій багатостраждальній землі було розгромлено добірні військові з’єднання ворога й остаточно вирішилася подальша доля війни та спільної перемоги Антигітлерівської коаліції. Людський вимір ціни цієї перемоги – мільйони життів наших земляків, які не повернулися з фронтів, концтаборів, каторжних робіт, розстріляних і закатованих, передчасно померлих від ран, голоду та репресій у повоєнні роки", – наголосив він.

Натомість обраний гарант Володимир Зеленський вважає, що 9 травня – це наш День Подяки за те, що нелюдська ідеологія нацизму назавжди пішла у минуле, подяки тим, хто боровся з нацизмом і переміг. Також він підкреслив, що війна торкнулася кожної української сім'ї, а внесок українців у перемогу – величезний.

"Ніхто не має права приватизувати цю перемогу, казати, що вона могла відбутися й без українців. Пам'ятаємо тих, хто загинув. І шануємо тих, хто ще живий, їх залишилось дуже мало", – каже майбутній президент.