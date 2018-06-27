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22:53, 26 червня
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Ніколи не буду робити це перед камерою: Сандра Буллок не знімається у секс-сценах

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Сандра Буллок
Сандра Буллок / GettyImages

53-річна американська акторка Сандра Буллок зізналася, що не знімається у відвертих сценах у кіно.

Як відомо, у контракті актриси вже давно є пункт, через який пропонувати їй еротичні сцени марно. Буллок пояснила причину такої категоричності,  повідомляє The Times.

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Сандра Буллок розповіла, що зовсім не цікавиться тим, як виглядатиме в інтимних сценах.

Я навіть знати не хочу, які у мене найвигідніші ракурси або пози. Нічого не хочу бачити. Нічого не хочу чути. І ніколи не буду робити це перед камерою,
– заявила акторка.

Варто згадати, що колись Сандра знялася у фільмі "Амазонка у вогні" (1993) з відвертою секс-сценою. 

Нагадаємо, Сандра Буллок розповіла, що напередодні пройшла незвичайну омолоджувальну процедуру, за якою в шкіру її обличчя додають стовбурові клітини з крайньої плоті корейських немовлят. Акторка називає це "пенісною процедурою".

Теги: LifeStyle Еротика Кіно
Джерело: 24 Канал
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