Ніколи не буду робити це перед камерою: Сандра Буллок не знімається у секс-сценах

53-річна американська акторка Сандра Буллок зізналася, що не знімається у відвертих сценах у кіно.

Як відомо, у контракті актриси вже давно є пункт, через який пропонувати їй еротичні сцени марно. Буллок пояснила причину такої категоричності, повідомляє The Times.

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Сандра Буллок розповіла, що зовсім не цікавиться тим, як виглядатиме в інтимних сценах.

Я навіть знати не хочу, які у мене найвигідніші ракурси або пози. Нічого не хочу бачити. Нічого не хочу чути. І ніколи не буду робити це перед камерою,

– заявила акторка.

Варто згадати, що колись Сандра знялася у фільмі "Амазонка у вогні" (1993) з відвертою секс-сценою.

Нагадаємо, Сандра Буллок розповіла, що напередодні пройшла незвичайну омолоджувальну процедуру, за якою в шкіру її обличчя додають стовбурові клітини з крайньої плоті корейських немовлят. Акторка називає це "пенісною процедурою".