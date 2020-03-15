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      Ніколи не мала прав: у Миколаєві чемпіонка України збила на смерть вагітну жінку – відео 18‎+

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      Спортсменка збила жінку на переході / Колаж 24 каналу

      Автомобіль Mitsubishi Pajero збив на смерть на пішоходному переході жінку. Сталося це у Миколаєві ввечері 13 березня. Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла була вагітною, а за кермом автомобіля сиділа відома спортсменка, чемпіонка України Ольга Ладига.

      Про аварію на вулиці Озерній у Миколаєві 13 березня повідомили на сайті Національної поліції. З повідомлення відомо тільки те, що 25-річна водійка за кермом Mitsubishi Pajero збила на смерть 32-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході. 

      Читайте також ДТП у Вишгороді: є постраждалий – фото, відео

      У виданні "Преступности.НЕТ", представники якого побували на місці ДТП, розповіли деталі. За словами свідків, Mitsubishi не лише збив жінку, а й протаранив автомобіль Geely, що їхав перед ним. 

      Жінка, що переходила дорогу, загинула на місці. Водійка ж Mitsubishi перебувала у шоковому стані. Чи був у її крові алкоголь – наразі інформації немає. 

      Перші секунди після аварії: відео "Преступности.НЕТ" (тільки 18+)

      Аварія на Озерній у Миколаєві (18+) / Фото "Преступности.НЕТ" та НПУ

       

       

      У іншому місцевому виданні, "Новости N", пишуть, що водійка Mitsubishi – це відома в Україні спортсменка Ольга Ладига. У 2013 році вона була чемпіонкою України зі стрибків у висоту серед юніорів. Зараз працює у фітнес-бізнесі.


      Видання "Новости N" стверджує, що водійка Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладига

      У Ладиги, за даними видання, немає і ніколи не було водійського посвідчення. Автомобіль же начебто належить хлопцю спортсменки.


      Ольга Ладига начебто була за кермом авто, яке збило жінку / Фото з інстаграму Ладиги

      У "Преступности.НЕТ" переконують, що жінка, яка загинула на переході, була вагітною. 

      Кримінальне провадження у справі в поліції розпочали про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть. Покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

      Фахівці описали особливості перебігу коронавірусу у дітей
      14 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Авто Аварії та ДТП Кримінальні новини Жертви Поліція Новини Миколаєва Новини України
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