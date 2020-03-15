Автомобіль Mitsubishi Pajero збив на смерть на пішоходному переході жінку. Сталося це у Миколаєві ввечері 13 березня. Місцеві ЗМІ пишуть, що загибла була вагітною, а за кермом автомобіля сиділа відома спортсменка, чемпіонка України Ольга Ладига.

Про аварію на вулиці Озерній у Миколаєві 13 березня повідомили на сайті Національної поліції. З повідомлення відомо тільки те, що 25-річна водійка за кермом Mitsubishi Pajero збила на смерть 32-річну жінку на нерегульованому пішохідному переході.

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У виданні "Преступности.НЕТ", представники якого побували на місці ДТП, розповіли деталі. За словами свідків, Mitsubishi не лише збив жінку, а й протаранив автомобіль Geely, що їхав перед ним.

Жінка, що переходила дорогу, загинула на місці. Водійка ж Mitsubishi перебувала у шоковому стані. Чи був у її крові алкоголь – наразі інформації немає.

Перші секунди після аварії: відео "Преступности.НЕТ" (тільки 18+)

Аварія на Озерній у Миколаєві (18+) / Фото "Преступности.НЕТ" та НПУ

У іншому місцевому виданні, "Новости N", пишуть, що водійка Mitsubishi – це відома в Україні спортсменка Ольга Ладига. У 2013 році вона була чемпіонкою України зі стрибків у висоту серед юніорів. Зараз працює у фітнес-бізнесі.



Видання "Новости N" стверджує, що водійка Mitsubishi – спортсменка Ольга Ладига

У Ладиги, за даними видання, немає і ніколи не було водійського посвідчення. Автомобіль же начебто належить хлопцю спортсменки.



Ольга Ладига начебто була за кермом авто, яке збило жінку / Фото з інстаграму Ладиги

У "Преступности.НЕТ" переконують, що жінка, яка загинула на переході, була вагітною.

Кримінальне провадження у справі в поліції розпочали про порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило смерть. Покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.