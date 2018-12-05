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      "Ніколи не погодимось": у НАТО зробили жорстку заяву через дії Росії на Балканах

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      У НАТО впевнені у спротиві РФ проти розширення на Балканах
      У НАТО впевнені у спротиві РФ проти розширення на Балканах / Фото з відкритих джерел

      У НАТО переконані, що Росія чинитиме сильний спротив через розширення альянсу на Західних Балканах. Альянс ніколи не погодиться на втручання Кремля в політику безпеки інших країн.

      Про це заявив офіційний представник НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда".

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      Так, країни НАТО не сумніваються у продовженні опору діям НАТО з боку РФ.

      Росія втручається всюди, де може, і вона має чітку політику по боротьбі із НАТО і проти розширення альянсу. І я не думаю, що це зміниться найближчим часом,
      – сказав він.

      У НАТО наголошують, що Москва шукає сфери впливу і чинить тиск на країни щодо їхнього вибору оборонної політики.

      "Ми з таким підходом не погоджуємося і ніколи не погодимося. НАТО вважає, що кожна країна має право вибору, тому я не маю жодних сумнівів, що буде сильна російська реакція і вона буде схожа на те, що "країну намагаються затягнути в НАТО", – повідомляють там.

      В альянсі також наголошують, що країна повинна вирішити, у які терміни йде на зближення з НАТО.

      До слова, на Балканах знову неспокійно – Косово хоче створити свою армію. Натомість прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч попередила про серйозні наслідки у разі створення там армії. Сербія розглядає можливість збройного втручання в колишню провінцію. У НАТО вважають, що Косово обрало вкрай невдалий момент для створення власних збройних сил. Такі наміри є серйозною загрозою для стабільності в регіоні.

      Теги: Новини політики Сербія Косово Македонія Боснія і Герцеговина Албанія Чорногорія НАТО
      Джерело: 24 Канал
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