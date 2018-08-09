Ніколи не припиняйте тренувати мозок, – Супрун пояснила, чому

Що більше років людині – тим важливіше тримати мозок у тонусі, адже він так само потребує тренування, як і тіло.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

Розумове навантаження стимулює мозок та допомагає покращувати мислення, пам'ять та швидкість реакції. Крім того, регулярна розумова діяльність допомагає зміцнити нейронні мережі та сповільнює їх ослаблення у процесі старіння,

– зазначила вона.

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Супрун додала, що саме комбінація фізичного та розумового навантаження посилює так званий когнітивний резерв мозку – його можливості, а це не дозволяє розвиватись деменції (синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку).

Аби влаштувати мозку гарну розминку, варто читати улюблені книжки, грати на музичному інструменті, бавитись у настільні ігри та навіть банальне – спілкуватись з оточуючими. Любите навчатись – дивіться різноманітні онлайн-курси.

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