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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ніколи не припиняйте тренувати мозок, – Супрун пояснила, чому

82 Читать новость на русском
Як тренувати мозок
Як тренувати мозок / womensecrets.pro

Що більше років людині – тим важливіше тримати мозок у тонусі, адже він так само потребує тренування, як і тіло.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у своєму Facebook.

Розумове навантаження стимулює мозок та допомагає покращувати мислення, пам'ять та швидкість реакції. Крім того, регулярна розумова діяльність допомагає зміцнити нейронні мережі та сповільнює їх ослаблення у процесі старіння,
– зазначила вона.

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Супрун додала, що саме комбінація фізичного та розумового навантаження посилює так званий когнітивний резерв мозку – його можливості, а це не дозволяє розвиватись деменції (синдром стійкого порушення когнітивних функцій у результаті органічного ураження мозку).

Аби влаштувати мозку гарну розминку, варто читати улюблені книжки, грати на музичному інструменті, бавитись у настільні ігри та навіть банальне – спілкуватись з оточуючими. Любите навчатись – дивіться різноманітні онлайн-курси.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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