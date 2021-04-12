Померла у лікарні: у Нікополі напали на жінку

У Нікополі Дніпропетровської області зранку 12 квітня напали на 51-річну жінку. Її забрали у лікарню з численними ушкодженнями.
Джерело:поліція Дніпропетровщини
Деталі вбивства у Нікополі
Трагедія трапилася у будівлі на вулиці Електрометалургів. Повідомлення у поліцію надійшло о 05:40.
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Потерпілу доправили у травматологічне відділення з тілесними ушкодженнями. Вона померла так і не прийшовши до тями.
Підозрюваного затримали
Правоохоронці вже встановили підозрюваного у вбивстві. Йому повідомили про підозру та затримали. Наразі тривають слідчі дії.
Вбитою може бути відома волонтерка
За даними видання "Нікопольська правда", вбита жінка – це волонтерка Анжела Мончинська.
З початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила нашим хлопцям продукти і різні необхідні речі. Її дуже добре знали і поважали у ветеранському середовищі,
– мовиться у повідомленні.
Там додали, що Мончинська нагороджена медаллю "За вірність українському народу".
Зауважимо, на сторінці волонтерки у фейсбуці немає жодних дописів після 9 квітня.
Вбитою може бути Анжела Мончинська / Фото зі сторінки волонтерки у фейсбуці