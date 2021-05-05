"Є*аш ж*дов": у Нікополі на паркані з'явився заклик вбивати євреїв

У Дніпропетровській області на паркані місцевого жителя з'явився антисемітський напис. Єврейська община заявила, що звертатиметься до поліції через це.

Інцидент трапився у місті Нікополі, що у Дніпропетровській області. Антисемітський напис з'явився на кам'яному високому паркані дому одного з місцевих мешканців.

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Антисемітський напис на паркані

Як повідомляють у спільноті, напис з'явився орієнтовно 2 травня. Напис нанесли чорним балончиком. Біля нього намалювали символ, що схожий на український тризуб. Об'єднана єврейська община зазначає: таких написів у Нікополі з'явилося декілька. Хто їхній автор – наразі невідомо.

Об'єднана єврейська община зазначила, що звертатиметься щодо цього інциденту до поліції.

Закон про запобіганню антисемітизму

Тим часом в Україні хочуть посилити відповідальність і таким чином боротися з антисемітизмом. Комітет з питань свободи слова розглянув відповідний проєкт "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні" №5109.

Законопроєкт пропонує:

визначення антисемітизму,

вказує його основні прояви,

встановлює заборону антисемітизму і його проявів,

встановлює види відповідальності за антисемітизм.

Зазначено, що у законопроєкті визначення "антисемітизм" базується на робочому визначенні терміну, затвердженому Міжнародним Альянсом Пам'яті Голокосту і рекомендованому Європейським Парламентом для використання у країнах-членах ЄС.