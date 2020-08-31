У Нікополі Дніпропетровської області підлітки жорстоко познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю і били ногами. Моторошне видовище підлітки знімали на камеру.

Відеозапис інциденту з побиттям дівчини у Нікополі потрапив у мережу. Його опублікували громадська організація "Прихист".

Зверніть увагу Просто гра: у поліції прокоментували жорстоке побиття дитини однолітками у Львові

На відео видно, як дівчину кидають на підлогу і подовжують бити кулаками по голові, спині та животі.

Згодом одна із учасниць побиття заявила, що бійка була нібито постановкою. Однак ні активісти, ні користувачі мережі їй не повірили.

Це – кричущий випадок дитячої агресії, особливо з огляду на той факт, що відео події самі "бійці" опублікували в своєму інстаграм-профілі,

– повідомили у "Прихисті".

Українці вражені дитячою жорстокістю

Користувачі мережі, вражені поведінкою дівчат, залишили під відео багато коментарів. Пропонуємо переглянути найяскравіші:

"Коли дівчата знущаються одна над одною – це треш. Дорогі діти, поважайте хоча б своїх батьків, щоб вони не соромилися власних доньок";

"Дикість якась, нічого людського вже в деяких дітей не залишилося";

"Дуже страшно. Була б там моя донька, не знаю, що зробила б".

Що каже поліція

У поліції заявили, що особи дівчат на відео встановили. За фактом побиття відкрили кримінальну справу за частиною 2 статті 296 (хуліганство). Наразі поліція проводить слідчі дії.