Церемонія прощання з військовим відбулась на площі міста. Загиблому 17 липня повинно було виповнитися 39 років.
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Що відомо про Бєляєва
Відомо, що Андрій Бєляєв був військовим, командиром відділення 57-ї окремої механізованої бригади. У березні 2014 року його мобілізували, він проходив службу у військовій частині 3036 Національної гвардії України.
Чоловік брав участь в боях за звільнення Маріуполя. Його нагородили відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудним знаком міністра оборони України "Знак пошани".
Він загинув в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області. Чоловік отримав поранення під час масового обстрілу позицій Збройних сил України.
В Нікополі попрощалися з Бєляєвим / Фото Нікопольської міської ради
Яка ситуація на Сході України
- Російські бойовики за 18 липня 4 рази порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Пісків.
- Також у Луганській області зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10". Ніхто з наших військових не постраждав.
- В результаті ворожих обстрілів 17 липня бойовики поранили 2 військових.