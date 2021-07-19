Церемонія прощання з військовим відбулась на площі міста. Загиблому 17 липня повинно було виповнитися 39 років.

Зверніть увагу У лікарні помер 29-річний важкопоранений військовий з Кривого Рогу

Що відомо про Бєляєва

Відомо, що Андрій Бєляєв був військовим, командиром відділення 57-ї окремої механізованої бригади. У березні 2014 року його мобілізували, він проходив службу у військовій частині 3036 Національної гвардії України.

Чоловік брав участь в боях за звільнення Маріуполя. Його нагородили відзнакою Президента України "За участь в антитерористичній операції", нагрудним знаком міністра оборони України "Знак пошани".

Відзначимо! В Нікополі 19 липня оголосили траур.

Він загинув в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області. Чоловік отримав поранення під час масового обстрілу позицій Збройних сил України.

В Нікополі попрощалися з Бєляєвим / Фото Нікопольської міської ради

Яка ситуація на Сході України

Російські бойовики за 18 липня 4 рази порушили режим тиші, обстрілявши позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Пісків.

Також у Луганській області зафіксували проліт ворожого БПЛА типу "Орлан-10". Ніхто з наших військових не постраждав.

В результаті ворожих обстрілів 17 липня бойовики поранили 2 військових.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу