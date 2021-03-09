Школяр закусив алкоголь таблетками на Дніпропетровщині: дитина ледь не померла

У Нікополі Дніпропетровської області учень-дев'ятикласник вирішив поєднати два "задоволення" – алкогольне сп'яніння та одурманення медичними препаратами. Хлопця вчасно виявили перехожі – на вулиці Героїв Чорнобиля, поруч з будинком №7.

Старшокласника направили в нікопольську дитячу лікарню. Лікарі констатували отруєння. Їх оперативні дії врятували життя підлітку і сьогодні його вже виписали.

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Про причини, що спонукали хлопця до цього вчинку, зараз нічого не відомо. Є інформація, що його мати позбавлена ​​батьківських прав, а проживає він з бабусею.

Як повідомила 24 каналу начальник відділу комунікацій ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Сторчевська, інформація щодо даного випадку зараз перевіряється правоохоронцями. Наші журналісти слідкуватимуть за розвитком подій та повідомлятимуть про нові дані.

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