У Нікополі на Дніпропетровщині вранці 14 вересня сталась стрілянина. Поліція з'ясовує обставини та намагається затримати зловмисників.

У Дніпропетровській області правоохоронці оголосили план "Сирена". Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

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Вранці невідомий у Нікополі доставив двох людей до лікарні зі вогнепальними пораненнями. Поранені загинули, їх особи встановили. Наразі нападників розшукують.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.