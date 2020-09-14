У Нікополі сталась стрілянина: є загиблі
У Нікополі на Дніпропетровщині вранці 14 вересня сталась стрілянина. Поліція з'ясовує обставини та намагається затримати зловмисників.
У Дніпропетровській області правоохоронці оголосили план "Сирена". Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.
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Вранці невідомий у Нікополі доставив двох людей до лікарні зі вогнепальними пораненнями. Поранені загинули, їх особи встановили. Наразі нападників розшукують.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.