Пошуками дівчини займались поліцейські, рятувальники та нацгвардійці. На допомогу їм прийшли і волонтери.

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Знайти дівчину допоміг службовий собака

19 червня службовий собака привів кінолога до території позаду однієї з промислових будівель. Там і знайшли тіло. На місце події одразу виїхали експерти-криміналісти та слідчо-оперативна група.

Дитина пішла гуляти ввечері та не повернулась

Зазначимо, що повідомлення про зникнення дівчини-підлітка надійшло ще 15 червня. Мати повідомила, що донька ввечері пішла гуляти та не повернулась додому. На розшуки кинули усі служби поліції. На поміч прийшли військові та кінологи з собаками. Перевірили вокзали, ринки, пляжі, парки та лісосмуги, а також покинуті будівлі. Наразі причини смерті не повідомляють.

На Львівщині у річці потонув 14-річний хлопець

Нещодавно на Львівщині теж зник 14-річний хлопець. Юнак пішов плавати 16 червня та не повернувся. На річку негайно вирушили працівники ДСНС. На жаль, підлітка витягнули з води мертвим і лікарі нічим не могли зарадити.