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Німеччина – Мексика: букмекери визначили фаворита матчу Чемпіонату світу

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Німеччина – Мексика прогноз на матч Чемпіонату світу
Німеччина – Мексика прогноз на матч Чемпіонату світу

Збірна Німеччини на Чемпіонаті світу входить в трійку фаворитів, які можуть виграти Мундіаль. Однак проблем "Бундестіму", які є чинними чемпіонами, вже у першому матчі може завдати збірна Мексики.

Хоча у букмекерській конторі William Hill вважають, що збірна Німеччини може отримати доволі легку перемогу. Коефіцієнт на це 1,44. У той час як на перемогу Мексики – 6,50. Нічия – 4,60.

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Експерти очікують, що хоча б один гол у матчі буде – "тотал більше 0,5" – 1,04, а "тотал більше 1,5", – 1,22. Щодо "тотал більше 2,5", то він отримав 1,73.

При цьому щодо точних рахунків, то там доволі високі коефіцієнти – перемога Німеччини 1:0 чи 2:0 має однаковий показник – 6,50. Нічия 1:1 чи перемога Німеччини 2:1 – 8,00. Перемога Мексики 1:0 – 15,00, у той час як перемога Німеччини 3:0 – 9,50.

Щодо автора голу, то найбільш ймовірним є німець Тімо Вернер – 2,00. Маріо Гомес – 2,10, Томас Мюллер – 2,25. Серед мексиканців це Хав’єр Ернандес (Чічаріто) – 3,80.

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У PariMatch ще менше віри у перемогу Мексики – 7,10, у той час як на Німеччину – 1,49. Нічия – 4,40.

"Тотал більше 1,5" отримав показник 1,25, а "тотал більше 2,0" – 1,37

Гол у другому таймі отримав коефіцієнт 1,19, а якщо буде забито ще у першому таймі – 1,37.

Щодо точних рахунків, то перемога Німеччини 1:0 та 2:0 має показник 7,00. Нічия 1:1 – 8,40. Варто зазначити, що більше ймовірним, що німці переможуть 3:0 – 10,00 чи 3:1 – 12,00, аніж команди зіграють в нічию 0:0 – 13,5.

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Дещо схожа перевага у показниках і в букмекерській конторі "Фаворит" – перемога Німеччини – 1,49, нічия – 4,40, а перемога Мексики -7,50.

"Тотал біільше 0,5" – 1,03, а "тотал більше 1,5" – 1,23. При цьому ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 1,92, якщо ж ні – 1,82.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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