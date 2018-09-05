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Німеччина докладає всіх зусиль, щоб забезпечити Brexit, – Меркель

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Ангела Меркель
Ангела Меркель / Фото з відкритих джерел

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина та її партнери в Європейському союзі вкладають всю свою енергію в забезпечення угоди з Великобританією щодо запланованого виходу країни з Євросоюзу, але немає гарантії, що угода буде досягнута.

Про це повідомило видання Times.

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Ми не хочемо, щоб ці переговори припинилися. Але ми також не можемо повністю управляти ними, тому що у нас поки немає результату,
– сказала Меркель.

Вона додала, що Німеччина буде використовувати всю свою силу, щоб переконатися, що угода відбудеться.

Нагадаємо, нещодавно 20 депутатів із Консервативної партії Терези Мей приєдналися до громадської кампанії Stand Up 4 Brexit та виступили проти її плану щодо виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу. Референдум щодо членства Великої Британії в ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

Теги: Новини політики Великобританія Європа Brexit Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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