Німеччина хоче догодити Україні, не роздратувавши РФ та США, – Die Welt про "Північний потік-2"

На кін у суперечці навколо "Північного потоку-2" поставлено багато: якщо "Газпром" разом із західними енергетичними концернами побудує газопровід, це завдасть сильного збитку Україні, яка втратить не лише значну частину транзитних мит, що становили близько 2 млрд доларів на рік, а й, можливо, своє геостратегічне значення для Заходу. Тому ФРН доведеться зробити неможливе щодо будівництва "ПП-2".

У дискусіях про газовий конфлікт міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайєр хоче догодити українцям і водночас не роздратувати американців і росіян, пише Die Welt.

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Так, коротку зустріч із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом Альтмайєр порівняв із "візитом до друзів", зазначивши водночас, що переговори як з Києвом, так і з Москвою є важкими. Німецький чиновник також чітко позначив позицію уряду Німеччини: в його поїздці до Москви йдеться про те, щоб гарантувати "правомірні інтереси України в надійності поставок", зауважує видання.

Міністр також заявив, що Німеччині важлива "повна суверенність України", а це означає, що, відповідно до очікувань, коли-небудь Київ знову отримає повний контроль над областями на сході країни, а також Кримом, пояснюють журналісти.

Що стосується конфлікту навколо поставок газу, то, з точки зору Німеччини, вирішити його можна так: у перспективі потреба Західної Європи в природному газі буде досить великою, тому можна завантажити і обидві гілки "Північного потоку-2", і транзитний газопровід через Україну,

– йдеться у статті.

Між тим Альтмайєр у будь-якому разі не хоче втратити довіру з боку Росії, бо, окрім потреби в поставках газу, без Москви не передбачається закінчення українського конфлікту, не настане мир у Східній Європі і буде загострюватися громадянська війна в Сирії. Тому план міністра – виступити в Москві в ролі "чесного посередника", запевняють автори публікації.

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Але завдання ускладнює президент США, який критикує проект "Північного потоку-2", акцентує увагу німецька газета. На думку Дональда Трампа, заплановане будівництво спірного газопроводу значно зачіпає інтереси США. Глава Білого дому хотів би продавати більше американського скрапленого газу в Європу, і для Вашингтона було б краще, якби Німеччина в майбутньому купувала набагато менше газу у Росії, відзначають журналісти.

Тому Альтмайєру доведеться проявити майстерність, щоб об'єднати інтереси всіх сторін газового конфлікту, позаяк в охолодженні відносин зі США уряд Німеччини також не зацікавлений, роблять висновок журналісти.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.



До слова, Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.