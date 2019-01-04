"Німеччина і Франція – не вся Європа": у Польщі невдоволені складом нормандського формату

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що в ООН мають призначити спеціального посла генерального секретаря з питань України, а нормандський формат – змінити.

Про це пише Handelsblatt.

Читайте також: "Встали і вийшли з кімнати": як представники РФ реагують на запитання про звільнення моряків

"Я думаю, що до так званого нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) повинні приєднатися США і ЄС. Німеччина і Франція, можливо, вважають, що вони представляють Європу, але, на нашу думку, так не є", – сказав Чапутович.

Він наголосив, що Євросоюз можуть представляти лише певні установи, а не окремі країни.

Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки – 24 канал), а не інші країни,

– зауважив польській міністр.

Що таке Нормандський формат?Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений у 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.



Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).