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      "Німеччина і Франція – не вся Європа": у Польщі невдоволені складом нормандського формату

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      Яцек Чапутович
      Яцек Чапутович / EPA

      Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович вважає, що в ООН мають призначити спеціального посла генерального секретаря з питань України, а нормандський формат – змінити.

      Про це пише Handelsblatt.

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      "Я думаю, що до так званого нормандського формату (Німеччина, Франція, Україна, Росія) повинні приєднатися США і ЄС. Німеччина і Франція, можливо, вважають, що вони представляють Європу, але, на нашу думку, так не є", – сказав Чапутович.

      Він наголосив, що Євросоюз можуть представляти лише певні установи, а не окремі країни.

      Нас можуть представляти лише європейські установи, в цьому випадку Верховний представник (ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки – 24 канал), а не інші країни,
      – зауважив польській міністр.

      Що таке Нормандський формат?Тип переговорного процесу у чотиристоронньому форматі: Україна – Німеччина – Франція – Росія. Вперше був введений у 6 червня 2014 року щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі.

      Назва формату походить від зустрічі глав зазначених держав, яка вперше відбулася в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Нормандський формат ООН
      Джерело: 24 Канал
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