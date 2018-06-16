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Німеччина – Мексика: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

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Німеччина – Мексика: анонс матчу Чемпіонату світу 2018
Німеччина – Мексика: анонс матчу Чемпіонату світу 2018

Збірній Німеччині захищати титул чемпіона світу доведеться починати з матчу проти збірної Мексики. Не найлегший суперник, який міг трапитися на турнірному шляху.

На Чемпіонатах світу збірні Німеччини та Мексики зустрічалися ще у 1998 році на турнірі у Франції. Тоді сильнішими була "бундестім", яка перемогла 2:1. Варто зазначити, що це останній Мундіаль, де збірна Мексики грала без захисника Рафи Маркеса – з 2002 року він бере участь у всіх наступних Чемпіонатах. У 2018 році це вже п’ятий турнір для мексиканця.

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Останній ж раз команди грали між собою у 2017 році. І теж у Росії – на Кубку Конфедерації. На цей турнір Німеччина поїхала напіврезервним складом. Але це не завадило їй розгромити мексиканців 4:1. Тоді ж німці виграли Кубок. Серед претендентів на перемогу вони і зараз.

Серед головних проблем збірної Німеччини – вона пропускає в 8 останніх матчах, у тому числі від Саудівської Аравії. Саме в матчі з саудитами німцям вдалося перервати свою безвиграшну серію, яка тривала 5 матчів – три нічиї та дві поразки. Але за цей час збірна Німеччини зіграла з Англією, Францією та Іспанією, а поступилася Бразилії та Австрії.

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У Мексики не дуже кращі показники, та й суперники в них були значно простіші. Команда у товариських матчах поступилася Данії та Хорватії, зіграла у нічию з Уельсом та виграла у Шотландії. Хоча це були товариські матчі, через які Хуан Карлос Осоріо награвав склад. Відтак як зіграють команди – покаже лише гра.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
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