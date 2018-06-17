Німеччина сенсаційно поступилася Мексиці на Чемпіонаті світу

Чинний чемпіон світу Збірна Німеччини виступ на Мундіалі 2018 розпочала матчем зі збірною Мексики. І поступилася суперникам через єдиний пропущений гол.

Німеччині требу було вигравати цей матч. Будь яким чином. Заради того, щоб мати можливість вийти з групи з першого місця. В іншому випадку, друга команда в квартеті F, скоріш за все, вже на стадії 1/8 фіналу гратиме зі збірною Бразилії. Букмекери не сумніваються, що саме бразильці займуть перше місце в групі E.

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Проблема збірної Німеччини – команда пропускає в останніх матчах. До гри з Мексикою, серія з пропущеними голами у «бундестім» склала вісім ігор. Їм навіть забила збірна Саудівської Аравії. А збірна Австрії двічі й перемогла. Правда це були товариські ігри. Матчі Чемпіонату світу – річ зовсім інша.

Збірні Мексики та Німеччини вже зустрічалися нещодавно. У 2017 році й теж у Росії. Тоді на Кубку Конфедерації німці забили чотири голи у ворота Очоа. Правда один гол тер Штеген теж пропустив. Але це було вже наприкінці гри. Тепер же німецький воротар (цього разу стояв Мануель Нойєр) знову пропустив від збірної Мексики. От тільки самі німці забити не змогли. Хоча нагоди були.

Розпочали команди доволі активно. Вже на перших хвилинах були створені гольові моменти – удар Лосано заблокував Боатенг, а на протилежних воротах з ударом Вернера справився Очоа.

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Загалом воротарі мали чимало роботи у власному штрафному майданчику. Однак обидва голкіпери грали доволі надійно. При цьому варто відзначити, що мексиканці, які грали другим номером і головний акцент зробили на контратаках, мали чимало нагод. І саме з контратаки прийшов гол у ворота збірної Німеччини. Чічаріто з Лосано вийшли два в один на ворота Нойєра. Коли б здавалося що нагода може бути втрачена, адже у штрафному на заваді удару став Озіл, Лосано обіграв його і потужно пробив у ближній нижній кут воріт.

Після пропущеного голу німці лише посилили тиск на ворота Очоа. І голкіперу довелося чимало попрацювати. Як у моменті з ударом зі штрафного Тоні Крооса, коли м’яч довелося діставати з-під поперечки воріт.

У другому таймі мексиканці мали ще одну нагоду забити у контратаці, однак Морено, який закінчував її ударом, пробив вище воріт.

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У кінцівці матчу Німеччина просто затисла мексиканців на їх половині поля. Однак з ударами справлявся Очоа. На це гравці збірної Мексики відповідали своїми гострими контрвипадами, та реалізувати їх не вдалося.

Коли вже пішов доданий арбітром час, навіть Нойєр пішов у штрафний майданчик суперників на подачу кутового. Але забити йому чи його партнерам не вдалося. Мексика здобуває перемогу. Чинний чемпіон світу виступ на Мундіалі розпочинає з поразки.

Німеччина – Мексика 0:1

Гол: Лосано, 35