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Німеччина – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

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Німеччина – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018
Німеччина – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу 2018 / Getty images

Збірні Німеччини та Мексики зустрілися на Чемпіонаті світу з футболу у Росії. Німці, які є чинними чемпіонами світу та одними з фаворитів турніру, вже в першій половині зустрічі поступались. Рахунок відкрили мексиканці.

Першою вийти вперед вдалось збірній Мексики.

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На 35-й хвилині матчу рахунок відкрив Лосано. Після влучної передачі від Чічаріто у штрафному йому вдалось обіграти захисника і пробити у лівий кут.

За прогнозами букмекерів, чинні чемпіони світу збірна Німеччини у стартовому матчі на ЧС-2018 мали б здобути легку перемогу у поєдинку проти збірної Мескики.

До кінця першого тайму рахунок не змінився. На перерву команди пішли за мінімальної переваги мексиканців – 0:1.

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Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Мексика Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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