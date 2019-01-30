Німеччина може використати зняття санкцій США з російського олігарха у своїх цілях, – експерт

У ситуації зі зняттям американських санкцій з російського олігарха Дерипаски спрацював американський прагматизм. Але ЄС це може використати в якості аргументу щодо газопроводу "Північний потік-2".

Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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"Компанії Дерипаски тісно пов'язані з американським бізнесом. США не вводять санкції проти Росії чи Ірану, якщо вони можуть болісно вдарити по американській економіці. Вони домовлялися з Дерипаскою, шукали компроміс, щоб він пішов з керівних органів цих компаній. І це стало приводом для зняття санкцій", – зазначає Фесенко.

Що відомо про санкції проти Олега Дерипаски?19 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал". Санкції були введені США в квітні 2018 року проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.



В переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Акції компанії "Русал" Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій. Щоправда, 27 січня США зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження в квітні 2018 року – "Русал", En + і "Євросибенерго"

Водночас експерт не виключає, що зняття санкцій з Дерипаски може стати аргументом для європейців, особливо Німеччини, в суперечках з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Німеччина не відмовиться від антиросійських санкцій, поки Меркель обіймає посаду канцлера. Але історію з Дерипаскою німці можуть використовувати як аргумент в суперечках з США по "Північному потоку-2". Якщо американці захищають свій бізнес, то чому німці не можуть робити те ж саме,

– говорить Фесенко.

Крім того, на його думку, якщо Путін піде хоча б на припинення вогню на Донбасі або погодиться на інші компроміси, то може бути реалізована ідея екс-міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера, яка передбачає пом'якшення санкцій.

Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".



Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.



Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.



Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років. Мовляв, та хотіла б зберегти об'єми транзиту російського газу через українську ГТС.