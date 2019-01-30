23:08
30 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова любов Путіна. Загроза для Росії
      Вєсті Кремля
      21:52, сьогодні
      Вєсті.UA: Провальні плани Медведчука. Нова професія Луценко
      Вєсті.UA
      21:29, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Німеччина може використати зняття санкцій США з російського олігарха у своїх цілях, – експерт

      113 Читать новость на русском
      США і Німеччина сперечаються за будівництво "Північного потоку-2"
      США і Німеччина сперечаються за будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

      У ситуації зі зняттям американських санкцій з російського олігарха Дерипаски спрацював американський прагматизм. Але ЄС це може використати в якості аргументу щодо газопроводу "Північний потік-2".

      Про це 24 каналу розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

      Читайте також: Чому реалізація "Північного потоку-2" загрожує Україні новим нападом Росії: заява віце-прем'єра

      "Компанії Дерипаски тісно пов'язані з американським бізнесом. США не вводять санкції проти Росії чи Ірану, якщо вони можуть болісно вдарити по американській економіці. Вони домовлялися з Дерипаскою, шукали компроміс, щоб він пішов з керівних органів цих компаній. І це стало приводом для зняття санкцій", – зазначає Фесенко.

      Що відомо про санкції проти Олега Дерипаски?19 грудня стало відомо, що Міністерство фінансів США планує зняти санкції з компаній російського олігарха Олега Дерипаски, серед яких найбільший у світі виробник алюмінію компанія "Русал". Санкції були введені США в квітні 2018 року проти російських олігархів, наближених до президента Путіна у справі щодо втручання Москви в президентські вибори 2016 року.

      В переліку опинилось 38 російських багатіїв, серед яких і Олег Дерипаска. Акції компанії "Русал" Дерипаски впали вдвічі після санкцій США. Компанії США почали анулювати контракти з російськими організаціями зі списку санкцій. Щоправда, 27 січня США зняли санкції з трьох компаній російського олігарха Олега Дерипаски, які потрапили під обмеження в квітні 2018 року – "Русал", En + і "Євросибенерго"

      Водночас експерт не виключає, що зняття санкцій з Дерипаски може стати аргументом для європейців, особливо Німеччини, в суперечках з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2".

      Німеччина не відмовиться від антиросійських санкцій, поки Меркель обіймає посаду канцлера. Але історію з Дерипаскою німці можуть використовувати як аргумент в суперечках з США по "Північному потоку-2". Якщо американці захищають свій бізнес, то чому німці не можуть робити те ж саме,
      – говорить Фесенко.

      Крім того, на його думку, якщо Путін піде хоча б на припинення вогню на Донбасі або погодиться на інші компроміси, то може бути реалізована ідея екс-міністра закордонних справ Німеччини Штайнмайера, яка передбачає пом'якшення санкцій.

      Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2".

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія.

      Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Єврокомісія запропонувала Україні укласти договір щодо використання її газотранспортної системи на щонайменше наступні десять років. Мовляв, та хотіла б зберегти об'єми транзиту російського газу через українську ГТС.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Путін Новини політики Новини США Санкції Північний потік-2
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      сьогодні , 22:25 Головні новини 30 січня: зменшення норми споживання газу, стрілянина у Миколаєві
      849
      Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      сьогодні , 22:01 Росія виділила мільйони на вибори в Україні: скільки і на що витратить
      Артем Овдієнко 423
      Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      сьогодні , 21:07 Найочікуваніші смартфони Xiaomi в 2019 році – анонс Техно 24
      Анастасія Можаровська 770
      Глава апарату Служби безпеки: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      сьогодні , 20:00 Глава апарату Служби безпеки: ПВК "Вагнера" не існує. Є позаштатний підрозділ ГРУ Росії
      Євгенія Мазур 1892
      Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      сьогодні , 19:01 Чи може в Україні стати президентом представник ЛГБТ-спільноти
      Ірина Поліщук 902
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук