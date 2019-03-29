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      Німеччина на півроку продовжила ембарго на постачання зброї Саудівській Аравії

      28 Читать новость на русском
      Німеччина продовжила ембарго зброї для Саудівської Аравії
      Німеччина продовжила ембарго зброї для Саудівської Аравії / Фото з відкритих джерел

      Попри критику з боку Франції та Великобританії, Німеччина не буде постачати зброю Саудівської Аравії до 30 вересня 2019 року, в тому числі і за раніше схваленими контрактами, і не буде видавати дозвіл на постачання зброї в майбутньому.

      Рішення про продовження ембарго було прийнято на засіданні Федеральної ради безпеки Німеччини, повідомило видання AFP. Водночас в ході засідання не обійшлося без розбіжностей. Так міністр економіки Петер Альтмайер, з огляду на те, що німецьких фірм змушені сплачувати штрафи за невиконання контрактів, виступає за скасування ембарго.

      Читайте також: Саудівська Аравія заборонила показ на Netflix серії шоу з критикою вбивства Хашоггі

      Зокрема, військово-промисловий концерн Rheinmetall, який займається виробництвом танків Leopard, пригрозив уряду країни багатомільйонним позовом на відшкодування збитків, оскільки вже давно повинен був відправити Саудівської Аравії 120 армійських вантажівок з причепами за який та вже заплатила.

      Проти ембарго також виступають Великобританія і Франція, оскільки мораторій Берліна поширюється не тільки на озброєння, вироблені в Німеччині, а й на будь-яку бойову техніку, в якій є німецькі комплектуючі деталі. А це означає, що винищувачі Eurofighter Typhoon спільного виробництва Великої Британії, Франції та Німеччини також підпадають під заборону. 

      Варто зазначити, що Саудівська Аравія ще минулого року домовилася з Лондоном про купівлю 48 цих машин, але через німецький мораторію досі не отримала їх.

      Зауважимо, що міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що країна постачатиме зброї Саудівській Аравії до закінчення розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

      Хто такий Джамаль Хашоггі якого вбили у консульстві Саудівської Аравії – читайте у нашому матеріалі.

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      Теги: Саудівська Аравія Джамаль Хашоггі Зброя
      Джерело: 24 Канал
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