Збірна Німеччини у 2018 році виграла лише один домашній матч. Тож 19 листопада у грі проти Нідерландів у Лізі націй "Бундестім" міг закінчити сезон на мажорній ноті, а також взяти реванш за розгром у першому матчі між цими командами.

Німеччина – Нідерланди 2:2

Голи: Вернер, 9, Сане, 20 – Промес, 85, Ван Дейк, 90+1

Розпочали німці доволі впевнено, вже до середини першого тайму забивши два голи. Сприяли цьому помилки захисників "помаранчевих". У першому випадку помилився Де Лігт, який дав чимало простору Вернеру. Нападник господарів одразу скористався шансом та влучно пробив у нижній кут воріт.

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Та ще більше помилок допустив захист збірної Нідерландів у другому голі, коли забивав Сане. Одразу твоє гравців не зуміли завадити півзахиснику пробити. Та варто відзначити, що допоміг відзначитися і рикошет.

Після цього німці й надалі володіли ініціативою, у той час як у голландців нічого не виходило попереду. Такий результат був на руку збірній Франції, яка б у випадку перемоги збірної Німеччини виграла б групу.

Так і було до 85-ої хвилини – німці марнували нагоди (Вернер, Гнарбі, Шульц). Депай та Бабель нічого не могли вдіяти попереду у протилежних воріт. Тож гол Промеса за п’ять хвилин до кінця основного часу став дещо несподіваний.

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Остаточно німців "добив" гол Ван Дейка вже у доданий арбітром час. Центральний захисник наприкінці матчу вже просто не вертався на свою половину поля, раз за разом отримуючи навіси та паси попереду. Один з таких і приніс результат – Ділросун навісив, від одного з гравців збірної Німеччини м’яч відлетів до Ван Дейка, і капітан голландців у дотик пробив.

Нідерланди доволі неочікувано грають у нічию і виграють свою групу у Лізі націй. Саме вони і зіграють у фінальній групі.