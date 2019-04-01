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      Німеччина очолила Раду Безпеки ООН вперше за довгий час

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      Німеччина очолила Раду Безпеки ООН вперше за довгий час
      Німеччина очолила Раду Безпеки ООН вперше за довгий час / Фото з відкритих джерел

      Німеччина на квітень перебирає на себе головування у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Вона змінила Францію, яка головувала у березні.

      ФРН, яка є непостійним членом РБ ООН, очолила цей орган ООН вперше за останні сім років, повідомляє DW.

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      На знак тісної співпраці обох країн, ФРН головуватиме у тісній співпраці з Францією, яка є постійним членом Ради безпеки.

      Що планує зробити Німеччина під час головування? Німеччина планує акцентувати свою роботу на пропагуванні цінностей ООН та сприянні міжнародному співробітництву. Також Німеччина і Франція координуватимуть свої дії з іншими представниками Європи у Радбезі ООН (наразі це Велика Британія, Бельгія і Польща).

      Німеччина отримала статус непостійного члена Ради безпеки ООН на 2019 та 2020 роки. Країна добивається статусу постійного члена Радбезу ООН від часу об'єднання у 1990 році. Востаннє Німеччина головувала в Раді безпеки ООН у вересні 2012 року.

      Одним з важливих питань країни ЄС вважають збереження міжнародних домовленостей на кшталт укладеної 2015 року Паризької кліматичної угоди та Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

      Крім того, уряд ФРН має намір підняти такі теми, як сексуальне насильство проти жінок під час збройних конфліктів, роль жінок у справі підтримання миру, роззброєння та контроль над озброєннями.

      Що відомо про Раду Безпеки ООН? Це постійно діючий орган Організації Об'єднаних Націй, на який покладено відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки. Рада Безпеки входить до 6 "головних органів" ООН.

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      Теги: Новини політики ООН Ядерна безпека
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