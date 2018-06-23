Німеччина – Швеція: анонс матчу Чемпіонату світу

Матч проти збірної Швеції для Німеччини на Чемпіонаті світу – так званий час Х, який покаже, чи готова "бундестім" до захисту свого титулу чемпіона. Результат, окрім перемоги, буде провальним для команди Йоахіма Львова.

Обидві європейські команди мають чималу історію зустрічей. І шведи у цьому випадку не є такими вже й аутсайдерами – 14 перемог проти 15 у німців. Ще дев'ять матчів між командами закінчилися у нічию. Один з них – 4:4 у 2012 році, коли команди грали у відборі на Чемпіонат Європи 2014. Тоді шведи вдома "горіли" 0:4, але у другому таймі зуміли відігратися.

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Однак на Чемпіонаті світу букмекери перевагу віддають саме німцям. Попри те, що вони програли у матчі зі збірною Мексики. При цьому програли цілковито по грі. У той час збірна Швеції завдяки єдиному голу обіграла Південну Корею. Навряд чи можна сказати, що ця перемога була легкою, але вона принесла команді три очки.

Відтак ситуація в групі F склалася таким чином, що німцям потрібна лише перемога для того, щоб вийти з групи. Адже за іншого рахунку не все буде залежати лише від них. Окрім того, друге місце цього квартету потрапить на команду, яка займе перше місце у групі Е. І, скоріш за все, це буде збірна Бразилії. І мало хто захоче грати проти "селесао" вже на стадії 1/8 фіналу.