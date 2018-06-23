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Німеччина у меншості обіграла Швецію на Чемпіонаті світу

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Німеччина – Швеція результат матчу ЧС-2018
Німеччина – Швеція результат матчу ЧС-2018

Збірним Німеччини та Швеції на Чемпіонаті світу треба було одне – перемагати. Німцям – щоб зберегти шанс на вихід у плей-оф після ганебного старту. Шведам – щоб вже забезпечити собі вихід у той самий плей-оф.

Збірна Німеччини може посперечатися за титул головного невдахи зі збірною Аргентини. При такому підборі гравців, команда не може показати достойну гру. Однак цього разу вони перемогли. І зробили це в меншості.

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Як і у матчі з мексиканцями, німці створили чимало нагод. От тільки з влучним ударом були проблеми. Натомість німці пропустили перші (хоча і до того шведи ловили їх на небезпечних контратаках). Кроос помилився в центрі поля, пішов швидкий пас на фланг, а звідти закидання у штрафний майданчик на Тойвонена. Форвард в дотик перекинув м'яч через Нойєра, який необачно вийшов на перехоплення. Аналогії з матчем зі збірної Мексики для німців стали більш ніж очевидні.

Відігратися німцям вдалося вже по перерві. Невідомо, що сказав Йоахім Льов своїм гравцям (йшов він у роздягалку з перекошеним обличчям), та невдовзі після поновлення гри на табло вже був рівний рахунок. Після прострілу з лівого флангу від Вернера, Гомес пропустив м'яч, який пішов далі на Ройса. Останній в дотик пробив в протихід воротарю.

Німці продовжили тиск на ворота Олсена, шведи на це відповідали небезпечними контратаками. "Підіграв" їм Боатенг. Центральний захисник на 82 хвилині отримав другу жовту карту (друге вилучення на Чемпіонаті світу) і залишив свою команду в меншості.

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Коли вже здавалося, що гра так і закінчиться в нічию, гол забили німці. Небезпечний штрафний після скидки пробив Кроос. Йому вдалося закрутити м'яч довкола стінки у дальній кут воріт. Ольсен, який до цього неодноразово виручав свою команду, у цьому випадку своїй збірній нічим не допоміг.

Після цього результату ситуація в групі F стала доволі складною. Збірна Мексики з шістьма очками ще не гарантувала собі місце у плей-оф Чемпіонату світу, а збірна північної Кореї без залікових балів ще має шанс вийти в 1/8 фіналу Мундіалю. Все вирішиться в останньому турі.

Німеччина – Швеція 2:1

Голи: Ройс, 47, Кроос, 90+5 – Тойвонен, 32

Вилучення: Боатенг, 82

Теги: Новини спорту ЧС 2018 – результати матчів Чемпіонату світу з футболу 2018 Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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