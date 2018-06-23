Німеччина – Швеція: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

Збірна Німеччини доволі невдало розпочала захист титулу чемпіона світу. Натомість шведи зуміли стартувати з перемоги. Попри це, саме "бундестім" є фаворитом цього матчу.

У букмекерській конторі William Hill перемогу збірної Німеччини оцінили коефіцієнтом 1,53, у той час як на Швецію приймають з позначкою в 6,50. Нічия – 4,20.

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Варто зазначити, що гол форварда Тімо Вернера та перемога Німеччини, є більш ймовірною, аніж нічия – коефіцієнт 2,30.

Дещо схожі показники дає і PariMatch. Перемога Німеччини отримала 1,55, у той час на перемогу шведів – 6,10. Нічия – 4,30. При цьому для Німеччини "тотал більше 1,5" – 1,56, у той час на шведів – 3,50.

"Фаворит" дає найбільший коефіцієнт на перемогу збірної Швеції – 6,75. Перемога німців – 1,52. Нічия – 4,50.

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