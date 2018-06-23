17:11
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
14°C 10°C
  • неділя
    20°C 11°C
  • понеділок
    22°C 12°C
  • вівторок
    26°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Гаряча вболівальниця. Байкерський шедевр
Вєсті Кремля
00:32, сьогодні
Вєсті.UA. Довічне ув'язнення Порошенку. Урочисте відкриття банкомату
Вєсті.UA
00:55, сьогодні
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Німеччина – Швеція: прогноз букмекерів на матч Чемпіонату світу

109 Читать новость на русском
Німеччина – Швеція прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Німеччина – Швеція прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Збірна Німеччини доволі невдало розпочала захист титулу чемпіона світу. Натомість шведи зуміли стартувати з перемоги. Попри це, саме "бундестім" є фаворитом цього матчу.

У букмекерській конторі William Hill перемогу збірної Німеччини оцінили коефіцієнтом 1,53, у той час як на Швецію приймають з позначкою в 6,50. Нічия – 4,20.

Читайте також: Німеччина – Мексика: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Варто зазначити, що гол форварда Тімо Вернера та перемога Німеччини, є більш ймовірною, аніж нічия – коефіцієнт 2,30.

Дещо схожі показники дає і PariMatch. Перемога Німеччини отримала 1,55, у той час на перемогу шведів – 6,10. Нічия – 4,30. При цьому для Німеччини "тотал більше 1,5" – 1,56, у той час на шведів – 3,50.

"Фаворит" дає найбільший коефіцієнт на перемогу збірної Швеції – 6,75. Перемога німців – 1,52. Нічия – 4,50.

Читайте також: Фанати билися, ганьбилися і ховалися в ямі – нефутбольні цікавинки ЧС-2018

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
сьогодні, 17:00 "Сафарі" на представників ЛГБТ: у яких питаннях розходяться волонтери та націоналісти
Віталій Дейнега 29
От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
сьогодні, 16:00 От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов
Злой Одессит 638
Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
сьогодні, 15:00 Порошенко чекав свого часу: чому призначення Жебрівського може призвести до звільнення Ситника
Христина Бердинських 505
Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
сьогодні, 14:05 Не війна: які проблеми найбільше турбують українців
1274
"Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
сьогодні, 12:00 "Ефект метелика": Україна може зникнути через закон про скорочення виплат сім'ям з дітьми
Валерій Карпунцов 1483
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук