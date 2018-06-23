Німеччина – Швеція: відео голів та моментів матчу

Збірна Швеції у матчі проти Німеччини на Чемпіонаті світу першою забила.

Автором голу став Тойвонен, який в одній з атак вдало перекинув Нойєра, який вийшов з воріт. Двоє захисників поруч не зуміли завадити шведу пробити.

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До цього гравці збірної Німеччини мали декілька нагод відзначитися, але так і не змогли. У деяких випадках їх удари були неточними, в інших – заблоковані суперниками.

Гол Тойвонена у ворота збірної Німеччини

Зрівняли рухунок німці вже по переві. Гол на рахунку Ройса, який замкнув пас з флангу.

Гол Ройса