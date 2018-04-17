19:49
17 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
17°C 8°C
  • середа
    16°C 11°C
  • четвер
    12°C 11°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Безжальний російський бойкот. Російський футбол отримав нове обличчя
Вєсті Кремля
23:26, 16 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, 16 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німеччина виділить Україні гроші на житло для переселенців

231 Читать новость на русском
Німеччина виділить кошти для українських переселенців
Німеччина виділить кошти для українських переселенців / Фото з відкритих джерел

Німеччина надасть Україні грант у розмірі 9 мільйонів євро на створення житла для переселенців.

Про це повідомляє прес-служба Українського фонду соціальних інвестицій.

Читайте також: Українці зможуть отримати довідку про розмір пенсії та зарплати онлайн

Ці кошти будуть спрямовані на створення житла для внутрішньо переміщених осіб у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей,
– зазначають у прес-службі.

Таку угоду мають підписати у четвер, 19 квітня.

Після підписання документа учасники церемонії також розкажуть про плани щодо реалізації програми допомоги уряду Німеччини Україні.

Нагадаємо, Міністр фінансів України Олександр Данилюк їде до Вашингтона, де відбуваються щорічні весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Головною темою для розгляду стане отримання Україною нової четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС

Теги: Новини України Фінанси
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук