Німеччина виділить Україні гроші на житло для переселенців
Німеччина надасть Україні грант у розмірі 9 мільйонів євро на створення житла для переселенців.
Про це повідомляє прес-служба Українського фонду соціальних інвестицій.
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Ці кошти будуть спрямовані на створення житла для внутрішньо переміщених осіб у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей,
– зазначають у прес-службі.
Таку угоду мають підписати у четвер, 19 квітня.
Після підписання документа учасники церемонії також розкажуть про плани щодо реалізації програми допомоги уряду Німеччини Україні.
Нагадаємо, Міністр фінансів України Олександр Данилюк їде до Вашингтона, де відбуваються щорічні весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду і Світового банку. Головною темою для розгляду стане отримання Україною нової четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС