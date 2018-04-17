Німеччина виділить Україні гроші на житло для переселенців

Про це повідомляє прес-служба Українського фонду соціальних інвестицій.

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Ці кошти будуть спрямовані на створення житла для внутрішньо переміщених осіб у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей,

– зазначають у прес-службі.

Таку угоду мають підписати у четвер, 19 квітня.

Після підписання документа учасники церемонії також розкажуть про плани щодо реалізації програми допомоги уряду Німеччини Україні.