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      Німеччина відмовила Україні у проханні надіслати військові кораблі в Чорне море

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      Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина не надішле військові кораблі у Чорне море
      Штеффен Зайберт заявив, що Німеччина не надішле військові кораблі у Чорне море / Oilreview.kiev.ua

      Німецький уряд відхилив заклик України надіслати військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

      Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

      24 канал повідомляв, що Зайберт також заявляв, що санкції проти Росії через напад країни на українські кораблі в Азовському морі є "трохи поспішними".

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      Зараз найголовніше – стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації,
      – сказав прес-секретар уряду Німеччини.

      Водночас, коли президент Петро Порошенко проінформував Ангелу Меркель про відверту агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки, канцлерка Німеччини запевнила, що робитиме все для деескалації.

      Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.

      Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.

      останні новини про напад росії на кораблі україни в азовському морі:
      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Водний транспорт Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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