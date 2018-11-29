Німеччина відмовила Україні у проханні надіслати військові кораблі в Чорне море

Німецький уряд відхилив заклик України надіслати військові кораблі до Чорного моря у зв'язку з агресивними діями Росії в Керченській протоці.

Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

24 канал повідомляв, що Зайберт також заявляв, що санкції проти Росії через напад країни на українські кораблі в Азовському морі є "трохи поспішними".

Читайте також: Порошенко сподівається, що НАТО надішле кораблі в Азовське море

Зараз найголовніше – стриманість і діалог. Надсилання німецьких кораблів до узбережжя Криму не планується, оскільки Німеччина домагається від обох сторін стриманості і зниження ескалації,

– сказав прес-секретар уряду Німеччини.

Водночас, коли президент Петро Порошенко проінформував Ангелу Меркель про відверту агресію Росії проти України в акваторії Керченської протоки, канцлерка Німеччини запевнила, що робитиме все для деескалації.

Що сталось в Азовському морі? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких вже арештували в окупованому Криму.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. А Росія блокує українські судна та порти в Азовському морі.