Німеччина вимагатиме у США поступок щодо санкцій проти Росії, – The Wall Street Journal

Під час свого візиту до Вашингтона на цьому тижні міністр фінансів Німеччини проситиме адміністрацію Дональда Трампа звільнити німецькі компанії від дії нових жорстких санкцій США проти Росії. Канцлер ФРН Ангела Меркель також планує поговорити про "санкційні поступки" із главою Білого дому на офіційній зустрічі двох лідерів, яка відбудеться в кінці квітня.

Про це із посиланням на слова німецьких чиновників повідомляє The Wall Street Journal.

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Меркель збирається попередити Трампа про можливі економічні наслідки американської торгової політики, зазначив один із помічників канцлера.

Візит буде нелегким,

– додав він.

"Німецькі промислові гіганти, в тому числі Siemens, Daimler і Volkswagen, ведуть бізнес із юридичними особами, які пов'язані із підсанкційними людьми. Керівники німецьких компаній заявляють, що нові штрафні заходи можуть потенційно обійтися промисловості ФРН у сотні мільйонів євро і поставити під загрозу спільні зусилля, спрямовані на перешкоджання банкам фінансувати нові проекти в Росії", – зауважує видання.

"У нас дуже погане передчуття щодо нинішньої спіралі санкцій. Ми сподіваємося, що всі учасники швидко зрозуміють, що завжди краще послабити напруженість", – зазначив Лейф Еріксен, прес-секретар компанії Uniper, партнера" ​​Північного потоку-2".

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска.