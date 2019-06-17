Німеччина вимагає від Кремля продовжити транзит газу через Україну

Російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Німеччина вимагає від РФ продовжити транзит газу через Україну, бо це у їх "абсолютних інтересах".

Представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю, пише "Укрінформ".

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Зайберт наголосив, що Берлін активно підтримує тристоронні переговори стосовно продовження транзиту між ЄС, Україною та РФ, а спекулювати на випадок "іншого сценарію" вони не збираються.

Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоб транзит був і надалі можливим,

– наголосив німецький політик.

Політик допустив, що тема газопроводу буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель та українського президента Володимира Зеленського, яка відбудеться 18 червня.

Чому транзит газу через Україну важливий для ЄС?Більше третини всього газу, який споживають у ЄС, надходить з Росії. Більшість цього газу постачають саме через Україну. Російський газ до ЄС постачається через газотранспортну систему України в межах контракту, який завершується 31 грудня 2019 року. Нового контракту на транзит Україна та РФ досі не уклали.



Наразі всі європейські країни, у тому числі України, нарощують обсяги закачування газу до своїх сховищ. Тож це спричинило неабияку пропозицію газу на європейському ринку, що призвело до обвалу цін на нього.

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