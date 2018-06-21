Німеччина висунула Росії серйозні звинувачення

Глава німецького Федерального відомства з охорони конституції Ханс-Георг Масен звинуватив у нещодавній масштабній кібератаці на електромережі та енергетичні компанії Росію.

Про це повідмоляє DW.

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"Почерк злочинців – насправді лише один з індикаторів, що вказують на те, що атаку могли контролювати з Росії", – зазначив він.

Деталей розслідування Ханс-Георг Масен не привів.

Федеральне відомство з безпеки в сфері інформаційної техніки (BSI) повідомило про масштабний кібернапад під назвою Berserk Bear 13 червня. Зловмисники намагалися проникнути в інтернет-мережі німецьких енергопостачальників.

Злочинцям, однак, вдалося зламати мережеву інфраструктуру лише в офісах декількох компаній. Перші ознаки атаки з'явилися влітку 2017 року. Скільки німецьких компаній зазнали нападу, Масен не уточнив. За даними BSI, ситуація взята під контроль.