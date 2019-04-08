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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Німеччина збирається "пробачити" Росію та відвернути ЄС від України: що відбувається у ПАРЄ

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      Німеччина очолила непублічну кампанію за зняття з Росії санкцій у Раді Європи
      Німеччина очолила непублічну кампанію за зняття з Росії санкцій у Раді Європи / Фото з відкритих джерел

      Німецькі депутати та дипломати планують на сесії ПАРЄ досягнути зняття санкцій із Росії та навіть не приховують своїх намірів. Вони називають "боротьбу України з Росією" передвиборчою технологією та закликають припинити її підтримку.

      Якщо раніше з’являлись окремі заяви представників Німеччини щодо "діалогу" з Кремлем, то тепер мова йде про масштабну скоординовану компанію, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на західних дипломатів.

      Читайте також: У Росії з’явився шанс повернутись у ПАРЄ

      Намагання послабити тиск активізувалось напередодні весняної сесії ПАРЄ. До цього долучились представники обох ключових сил урядової коаліції Німеччини – ХДС/ХСС та соціал-демократи.

      Так, нещодавно депутати від ХДС (Християнсько-демократичний союз – 24 канал) та СД (соціал-демократи – 24 канал) надіслали президенту ПАРЄ лист із проханням переглянути санкційні правила. Це можна зробити, прибравши право Асамблеї накладати санкції на делегації держав-порушниць при затвердженні їх повноважень.

      Водночас німецькі депутати ведуть "роз’яснювальну роботу" у ПАРЄ, переконуючи у своїх намірах інших парламентарів. Вони стверджують, що "боротьба України з Росією є передвиборчою технологією" і Європа не має її підтримувати". За словами парламентарів, ідею прощення Росії підтримує особисто Ангела Меркель.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2018 році ПАРЄ відмовилася голосувати за зміну санкційних правил щодо Росії і відклала вирішення цього питання на наступний рік. Тому Росія не змогла поновити своєї участі в організації до кінця 2018 року. Окрім того, Генеральний секретар організації Торбйорн Ягланд заявив, що Росію можуть виключити із Ради Європи через несплату внесків. Натомість у РФ вважають, що в організації немає майбутнього без Росії.
      Ще 24 квітня 2018 році ПАРЄ своїм рішенням визнала, що за окупацією частин Донецької та Луганської областей стоїть Росія. Таким чином, ПАРЄ змінила формулювання резолюції, у якій констатувала окупацію непідконтрольних Україні районів Донбасу Росією та "фактичне управління" цих територій з боку РФ. Того ж року 28 червня ПАРЄ схвалила резолюцію, в якій засуджуються тортури і неналежні умови утримання українських громадян-політв'язнів у Росії, а також містяться вимоги щодо звільнення українців із російських в’язниць.

      Видання зазначає, що сама канцлерка досі не оприлюднювала позицію з цього приводу. Однак німецькі дипломати, за даними ЄП, також безпрецедентно активно домовляються із представниками інших держав про повернення росіян до ПАРЄ без санкцій.

      Натомість офіційний Берлін запевняє, що це дозволить "врятувати членство Росії у Раді Європи". Зокрема, активність у намаганнях повернути Росію до ПАРЄ помітив і посол Британії у Раді Європі Крістофер Івон.

      Як мені розповіли, протягом цього тижня Рада Європи робила сама собі хімічну кастрацію. І це точно не те, чого ми прагнемо,
      – написав він у своєму дописі у Twitter, натякаючи, що вона сама позбавляє себе права накладати санкції.

      Івон поширив на своїй сторінці допис постійного представника України при Раді Європи Дмитра Кулеби. Він анонсує "справжню битву" попереду.

      Зазначимо, весняна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи проходитиме 8-12 квітня у Страсбурзі. Серед головних питань порядку денного сесії делегати планують терміново розглянути бюджетну кризу у Раді Європи через несплату Росією фінансових внесків.

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      Теги: Новини політики Новини Росії Україна – Росія ПАРЄ
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