Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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У Німеччині, ймовірно, хотіли вбити ветерана

У Німеччині трьом чоловікам висунули звинувачення у шпигунстві. Так, у травні 2024 році вірменину – головному підозрюваному – доручили шпигувати за ветераном, який раніше воював на боці України у складі ЗСУ. Громадянин Вірменії вирішив завербувати для шпигунства також спільників – українця та росіянина.

За даними слідства, 19 червня російські шпигуни повинні були заманити ветерана на зустріч у кафе, розташоване у центрі Франкфурта. Ймовірно, агенти планували дізнатися більше інформації про ветерана, а згодом – вбити його.

На щастя, військовий вчасно звернувся до правоохоронців, адже почав підозрювати чоловіків. Згодом поліції вдалося затримати шпигунів, нині вони перебувають під вартою.

Їм висунули звинувачення у співпраці з іноземною розвідувальною службою. Правоохоронці підозрюють, що ці чоловіки могли проводити й іншу розвідувальну діяльність.

Раніше у готелі Кракова знайшли мертвими двох чоловіків, один з яких – 58-річний українець, який проживав там два роки. Поліція підозрює вбивство і самогубство, розслідування триває для встановлення обставин трагедії та мотивів можливого злочину.