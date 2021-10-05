У Німеччині створили мурал на честь Данила Дідика, який загинув під час теракту

Харківський художник Андрія Пальваль намалював портрет 15-річного Данила Дідика у німецькому Вісбадені. Хлопчик загинув під час теракту в Харкові у 2015 році.

Харківський художник уже давно хотів намалювати портрет Данила. Проте ніяк не наважувався, бо боявся, щоб його не зіпсували. Про це він розповів 4 жовтня.

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Портрет Данила тепер у Німеччині

Харківський художник Андрій Пальваль створив портрет на дитячому освітньому центрі у Вісбадені в Німеччині. Раніше мурал в пам'ять про школяра, вбитого терористами, мали створити в Харкові.

Проте, за словами Пальваля, намалювати портрет у місті було ризиковано, бо портрет могли зіпсувати. За це хвилювався й батько хлопчика.

Я згадував пересторогу батька Дані, який дав попередньо згоду. Він хвилювався, чи не завандалять і чи не зіпсують той портрет,

– пише харківський художник.

Згодом Андрій Пальваль поїхав до Німеччини, де його попросили зробити мурал на дитячому освітньому центрі. З усіх ескізів найкращим виявився саме портрет 15-річного Данила. Організатори заходу зрозуміли задум харківського художника й дозволили малювати портрет.

Пальваль каже, що він – теж батько. Тому він не міг залишитися осторонь і відчував обов'язок створити мурал.

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