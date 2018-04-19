Німеччину просять якнайшвидше скасувати перевірки на кордонах

Єврокомісія закликала Німеччину скасувати перевірки на кордонах. Просять зробити це якнайшвидше.

Про це заявив єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, повідомляє Deutsche Welle.

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Ми повинні швидко повернутися до нормальної роботи шенгенської системи,

– заявив Аврамопулос.

Він вважає, що введення довготривалих прикордонних перевірок всередині шенгенської зони стало б "серйозною невдачею".

зазначається, що на минулому тижні міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зєєгофер повідомив Єврокомісії про намір продовжити перевірки на кордонах з Австрією на шість місяців – до листопада 2018 року. Аврамопулос не дав чіткої відповіді, чи схвалить Єврокомісія подібне продовження.

Аврамопулос також не погодився з Зеєгофером, який сказав, що прикордонні перевірки будуть потрібні ще довгий час, оскільки в найближчому майбутньому зовнішні кордони ЄС не будуть захищені в достатній мірі.