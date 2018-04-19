09:19
19 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
13°C 11°C
  • п'ятниця
    16°C 9°C
  • субота
    21°C 7°C
  • неділя
    16°C 10°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Мирний парадокс Кадирова. Психічні розлади Роскомнадзору
Вєсті Кремля
00:34, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко втратив страх.
Вєсті.UA
00:13, сьогодні
Як заробляють на імпорті авто на Одеській митниці: резонансне розслідування
ЦРУ
09:31, 18 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Відпочинок у санаторії
Згадати все
20:38, 16 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ДТП У КРИВОМУ РОЗІ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Німеччину просять якнайшвидше скасувати перевірки на кордонах

399
Єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос
Єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос / news-front.info

Єврокомісія закликала Німеччину скасувати перевірки на кордонах. Просять зробити це якнайшвидше.

Про це заявив єврокомісар з внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте також: Для українців спростять процедуру перетину кордону з країною-сусідкою

Ми повинні швидко повернутися до нормальної роботи шенгенської системи,
– заявив Аврамопулос.

Він вважає, що введення довготривалих прикордонних перевірок всередині шенгенської зони стало б "серйозною невдачею".

зазначається, що на минулому тижні міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зєєгофер повідомив Єврокомісії про намір продовжити перевірки на кордонах з Австрією на шість місяців – до листопада 2018 року. Аврамопулос не дав чіткої відповіді, чи схвалить Єврокомісія подібне продовження.

Аврамопулос також не погодився з Зеєгофером, який сказав, що прикордонні перевірки будуть потрібні ще довгий час, оскільки в найближчому майбутньому зовнішні кордони ЄС не будуть захищені в достатній мірі.

Теги: Новини політики Європейська комісія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук