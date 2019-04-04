Німецька авіакомпанія може почати польоти у Запоріжжі

Після того, як у аеропорту Запоріжжя майже завершили зведення нового терміналу, можливістю польотів зацікавилася німецька авіакомпанія Lufthansa.

У міськраді міста зауважили, що цього тижня Запоріжжя відвідала німецька делегація. Представники компанії виявили зацікавлення в нових можливостях аеропорту та перспективах його розвитку. Зокрема було проведено обговорення перспектив співпраці.

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Термінал аеропорту планують добудувати та ввести в експлуатацію вже цього року. Наразі також проводиться ремонт злітно-посадкової смуги та підготовка до встановлення радіотехнічного і світлосигнального обладнання. Серед усього, заплановано будівництво нової сучасної злітно-посадкової смуги.



Представники компанії Lufthansa обговорюють перспективи співпраці // Запорізька міська рада

Наразі аеропорт активно працює над залученням авіакомпаній в Запоріжжі.

Нагадаємо, що відомий ірландський лоукостер Ryanair планує відкрити два нові рейси з Харкова та Одеси до Познаню. Відомо, що квитки на рейси Харків – Познань та Одеса – Познань з'являться у продажі наприкінці жовтня.