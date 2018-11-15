11:59
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Програми Автотехнології
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Німецькі механіки модернізували пікап Mercedes-Benz X-Class під потреби мисливця: ефектні кадри

      Автотехнології 13 Читать новость на русском

      Mercedes-Benz X-Class – цілком пристойне авто для екстремальних розваг, зокрема для виїзду на полювання. Умільці з німецької майстерні Gruma, які як ніхто знають, що потрібно істинним мисливцям, створили ще один предмет для зітхань пристрасних звіроловів. Ефектний "хантер" виконаний у матовому зеленому кольорі з чорними вставками і зібраний на базі пікапа X-Class.

      Більше – дивіться у програмі. 

      Теги: Автотехнології Авто Mercedes-Benz
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Китайці здійснили прорив у сфері громадського транспорту
       9 листопада 2016 , 18:23
      Як подовжити життя електрокару, якщо той розрядився в дорозі: нові тренди
       5 квітня , 14:40
      Аеротаксі: які має переваги та чи практичне у використанні
       5 квітня , 11:00
      Інноваційна аудіосистема: як елементи інтер'єру авто можуть замінити динаміки
       19 квітня , 12:00
      Як це працює: секрети швидкого та якісного ремонту авто
       12 липня , 11:00
      Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
       7 вересня , 18:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук