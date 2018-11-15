Німецькі механіки модернізували пікап Mercedes-Benz X-Class під потреби мисливця: ефектні кадри
Mercedes-Benz X-Class – цілком пристойне авто для екстремальних розваг, зокрема для виїзду на полювання. Умільці з німецької майстерні Gruma, які як ніхто знають, що потрібно істинним мисливцям, створили ще один предмет для зітхань пристрасних звіроловів. Ефектний "хантер" виконаний у матовому зеленому кольорі з чорними вставками і зібраний на базі пікапа X-Class.
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Джерело: 24 канал
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